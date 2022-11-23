Эксперт объяснил, как не убить смартфон после его падения в снег

Если смартфон упал в сугроб, то не стоит сразу же стараться его отогреть, а также ставить на зарядку, так как это губительно для техники. Об этом рассказал преподаватель Московской школы программистов (МШП) Кирилл Ситнов в беседе с "Газетой.ru".

"Вода — одна из самых опасных жидкостей для смартфонов. Зимой она повсюду, хоть и в немного другом агрегатном состоянии. Несмотря на это, она продолжает выполнять разрушающую функцию для внутренних компонентов устройства. При падении в снег под удар попадают легкодоступные части — разъёмы, динамики и микрофоны", — отметил он.

Эксперт отметил, что если сразу же после падения смартфон поместить в тепло, то в гаджете образуется вода, что чревато серьёзными поломками. Потому в первую очередь следует вытряхнуть весь снег из корпуса, уделив особое внимание зарядному порту, гнезду для наушников, динамику и микрофону. Для их чистки можно использовать ушные палочки или зубочистки, однако ни в коем случае нельзя прибегать к помощи металлических предметов, так как это навредит поверхности смартфона или работоспособности контактов.

Кроме того, как подчеркнул Ситнов, нельзя сразу ставить телефон на зарядку.

"Это не стоит делать не только после погружения в снег, но и просто в морозный период. Это может привести к тому же злополучному конденсату из-за нагрева. Кроме того, во время электрического заряда коррозия металла происходит быстрее. Если смартфон не просох, то это губительно", — подчеркнул он.