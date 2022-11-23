Автозавод "Москвич" запустил серийное производство кроссоверов

На бывшем заводе Renault в Москве началась серийная сборка автомобилей "Москвич". Об этом сообщает ТАСС с церемонии запуска автозавода.

Первой моделью стал кроссовер под названием "Москвич-3". Машина оснащена бензиновым 1,5-литровым турбомотором мощностью 150 лошадиных сил. Есть две версии: с автоматической трансмиссией CVT и шестиступенчатой механической коробкой передач. Продажи автомобиля в дилерской сети начнутся в марте 2023 года.

Вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров отметил, что в будущем автомобили бренда планируется включить в госпрограммы поддержки спроса. Также в церемонии участвовал мэр Москвы Сергей Собянин.