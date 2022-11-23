Автозавод "Москвич" запустил серийное производство кроссоверов
На заводе "Москвич" началась серийная сборка автомобилей
"Москвич-3". Обложка © ТАСС / Антон Новодережкин
На бывшем заводе Renault в Москве началась серийная сборка автомобилей "Москвич". Об этом сообщает ТАСС с церемонии запуска автозавода.
Первой моделью стал кроссовер под названием "Москвич-3". Машина оснащена бензиновым 1,5-литровым турбомотором мощностью 150 лошадиных сил. Есть две версии: с автоматической трансмиссией CVT и шестиступенчатой механической коробкой передач. Продажи автомобиля в дилерской сети начнутся в марте 2023 года.
Вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров отметил, что в будущем автомобили бренда планируется включить в госпрограммы поддержки спроса. Также в церемонии участвовал мэр Москвы Сергей Собянин.
Ранее Минпромторг объявил, что программа льготного автокредитования продлена на 2023 год. Сейчас подать заявление на субсидию можно до 20 декабря 2022 года, а срок выдачи банками льготных кредитов продлён до 19 декабря 2022-го.