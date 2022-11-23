Глава Генштаба армии Чехии Ржека призвал готовиться к широкомасштабной войне

Чехии необходимо поддерживать уровень максимальной боеготовности и готовиться к широкомасштабной войне, уверен глава Генштаба армии страны Карел Ржека. Его слова приводит Ceska Televize.

"Оборона должна строиться на долгосрочную перспективу. Если мы начнём инвестировать в оборону сейчас, мы инвестируем в следующий кризис, который наступит через пятнадцать лет. Но лучше начать поздно, чем никогда", — отметил он.

Ржека также подчеркнул, что Чехия будет активным участником потенциального конфликта, потому, по его словам, и надо усилить безопасность собственной территории. Как отметил глава Генштаба чешской армии, если "гипотетически проскочит искра и начнётся война между РФ и НАТО", то Прага направит части войск куда необходимо в соответствии с совместными планами.