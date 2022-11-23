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23 ноября, 09:10

Глава Генштаба армии Чехии Ржека призвал готовиться к широкомасштабной войне

Чехии необходимо поддерживать уровень максимальной боеготовности и готовиться к широкомасштабной войне, уверен глава Генштаба армии страны Карел Ржека. Его слова приводит Ceska Televize.

"Оборона должна строиться на долгосрочную перспективу. Если мы начнём инвестировать в оборону сейчас, мы инвестируем в следующий кризис, который наступит через пятнадцать лет. Но лучше начать поздно, чем никогда", — отметил он.

Ржека также подчеркнул, что Чехия будет активным участником потенциального конфликта, потому, по его словам, и надо усилить безопасность собственной территории. Как отметил глава Генштаба чешской армии, если "гипотетически проскочит искра и начнётся война между РФ и НАТО", то Прага направит части войск куда необходимо в соответствии с совместными планами.

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Ранее Лайф рассказывал, что президент Польши Анджей Дуда признался пранкерам Вовану и Лексусу, что не хочет войны с Россией. Он также отметил, что почти сразу после инцидента с падением ракеты на территории страны провёл переговоры с украинским коллегой Владимиром Зеленским и тот обвинял во всём РФ.

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t.me / FastFocus

Варвара Романова

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