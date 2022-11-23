Госдума направит силовикам данные о россиянах, призывавших к санкциям против РФ

В Госдуме собрали данные более чем о 150 россиянах, которые призывали ввести против РФ санкции. Об этом сообщил глава Комиссии по расследованию вмешательства иностранных государств во внутренние дела России, председатель Комитета Думы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарёв.

"В распоряжении комиссии Госдумы есть материалы в отношении более чем 150 граждан, выступавших с призывами к введению санкций против нашей страны", — заявил депутат.

По его словам, все собранные данные отправят в правоохранительные органы. Действия граждан из этого списка проверят на наличие состава административного или уголовного преступления.