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Регион
Опубликовано 23 ноября 2022, 11:56

Госдума направит силовикам данные о россиянах, призывавших к санкциям против РФ

В Госдуме составили список из 150 россиян, которые призывали к санкциям против РФ

В Госдуме собрали данные более чем о 150 россиянах, которые призывали ввести против РФ санкции. Об этом сообщил глава Комиссии по расследованию вмешательства иностранных государств во внутренние дела России, председатель Комитета Думы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарёв.

"В распоряжении комиссии Госдумы есть материалы в отношении более чем 150 граждан, выступавших с призывами к введению санкций против нашей страны", — заявил депутат.

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По его словам, все собранные данные отправят в правоохранительные органы. Действия граждан из этого списка проверят на наличие состава административного или уголовного преступления.

Ранее Лайф рассказывал о том, что сотрудники правоохранительных органов проводят проверку критических высказываний жительницы Челябинска о спецоперации и российской власти.

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Агентство "Москва"

Илья Суриков
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