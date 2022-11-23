Защитнику Саудовской Аравии потребовалась операция после страшной травмы на поле
Защитник Саудовской Аравии аль-Шахрани получил перелом челюсти в матче с Аргентиной
Защитник сборной Саудовской Аравии Яссер аль-Шахрани получил перелом челюсти в матче группового этапа с Аргентиной (2:1). Об этом пишет издание Gulf Today.
Эпизод произошёл на пятой добавленной минуте, когда вратарь саудитов Мохаммед аль-Овайс при выносе мяча попал коленом в голову аль-Шахрани. Игрока унесли с поля на носилках.
В итоге у футболиста диагностированы переломы нескольких лицевых костей и внутреннее кровотечение, ему потребовалась срочная операция. Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман распорядился, чтобы игрока для лечения доставили на частном самолёте в Германию.
Напомним, Аргентина стартовала на ЧМ-2022 с сенсационного поражения от Саудовской Аравии — 1:2. В первом тайме аргентинцы забили в ворота соперника четыре мяча, однако три из них были отменены из-за офсайдов. Следующий матч саудовцы проведут 26 ноября против Польши.