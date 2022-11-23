Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
23 ноября, 09:24

В центре Москвы загорелась резиденция посла Алжира

В центре Москвы загорелась трёхэтажная усадьба Гесте на улице Спиридоновка, где сейчас находится резиденция посла Алжира. На месте происшествия работают экстренные службы.

Пожар в усадьбе Гесте в центре Москвы. Видео © LIFE

По нашим данным, возгорание произошло на втором этаже старинной трёхэтажной усадьбы. В настоящее время оно уже ликвидировано, площадь составила 40 квадратных метров. По нашим данным, в результате ЧП никто не пострадал. Как сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса, из-за пожара перекрыто движение по Спиридоновке в районе дома 13. Обстоятельства произошедшего уточняются, однако ТАСС пишет, что причиной пожара стало короткое замыкание в электропроводке.

Усадьба супругов Карла и Рахиль Гесте была построена в 1907 году по проекту архитектора Сергея Шуцмана. С 1927 года здесь была научная радиолаборатория, сегодня же в историческом особняке располагается резиденция алжирского посла.

Пожар охватил крышу хостела в подмосковном Солнечногорске

Пожар охватил крышу хостела в подмосковном Солнечногорске

Ранее Лайф сообщал о пожаре в центре Москвы: возгорание на цветочном складе около Комсомольской площади произошло днём 20 ноября. Огонь охватил всё двухэтажное здание, начался мощный пожар. В здании прозвучало несколько взрывов, обрушилась кровля на 500 квадратах. Жертвами происшествия стали семь человек.

Обложка ©

LIFE

Наталья Исакова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров