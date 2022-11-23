В центре Москвы загорелась резиденция посла Алжира

В центре Москвы загорелась трёхэтажная усадьба Гесте на улице Спиридоновка, где сейчас находится резиденция посла Алжира. На месте происшествия работают экстренные службы.

Пожар в усадьбе Гесте в центре Москвы. Видео © LIFE

По нашим данным, возгорание произошло на втором этаже старинной трёхэтажной усадьбы. В настоящее время оно уже ликвидировано, площадь составила 40 квадратных метров. По нашим данным, в результате ЧП никто не пострадал. Как сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса, из-за пожара перекрыто движение по Спиридоновке в районе дома 13. Обстоятельства произошедшего уточняются, однако ТАСС пишет, что причиной пожара стало короткое замыкание в электропроводке.

Усадьба супругов Карла и Рахиль Гесте была построена в 1907 году по проекту архитектора Сергея Шуцмана. С 1927 года здесь была научная радиолаборатория, сегодня же в историческом особняке располагается резиденция алжирского посла.