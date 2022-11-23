В Южно-Сахалинске металлические листы сбили с ног пожилую женщину и ребёнка

В Южно-Сахалинске упавшие с грузовика металлические листы сбили с ног пожилую женщину и ребёнка на пешеходном переходе. Видео с инцидентом опубликовал телеграм-канал CITYSAKH.

Металлические листы сбили женщину и ребёнка в Южно-Сахалинске. Видео © Telegram / CITYSAKH

Судя по кадрам, грузовик резко остановился перед переходом, который пересекали люди. Из-за торможения металлические листы сорвались вниз и упали на стоявший впереди автомобиль, а затем полетели в пешеходов, сбив женщину и мальчика.

Им помогли подняться прохожие. По предварительной информации, обошлось без травм. Почему груз не был надёжно закреплён, не уточняется.