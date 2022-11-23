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23 ноября, 09:28

В Южно-Сахалинске металлические листы сбили с ног пожилую женщину и ребёнка

В Южно-Сахалинске упавшие с грузовика металлические листы сбили с ног пожилую женщину и ребёнка на пешеходном переходе. Видео с инцидентом опубликовал телеграм-канал CITYSAKH.

Металлические листы сбили женщину и ребёнка в Южно-Сахалинске. Видео © Telegram / CITYSAKH

Судя по кадрам, грузовик резко остановился перед переходом, который пересекали люди. Из-за торможения металлические листы сорвались вниз и упали на стоявший впереди автомобиль, а затем полетели в пешеходов, сбив женщину и мальчика.

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Им помогли подняться прохожие. По предварительной информации, обошлось без травм. Почему груз не был надёжно закреплён, не уточняется.

Ранее Лайф рассказывал о том, что в Санкт-Петербурге полиция проводит проверку по факту наезда "мерседеса" на пешеходов в Петроградском районе.

Обложка ©

Telegram / CITYSAKH

Илья Суриков

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