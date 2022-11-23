В ГД предложили запретить участвовать в выборах призывавшим к антироссийским санкциям

В Госдуме РФ предложили запретить участвовать в выборах лицам, которые призывали к антироссийским санкциям. С соответствующей инициативой к генеральному прокурору РФ Игорю Краснову обратился депутат Евгений Фёдоров. Копия его письма оказалась в распоряжении RT.

Парламентарий напомнил, что сейчас в выборах не могут участвовать лица с непогашенной судимостью. Кроме того, лишены права избираться граждане, которых привлекли к административной ответственности за пропаганду либо публичную демонстрацию экстремистской символики, производство, а также распространение экстремистских материалов. При этом, указал Фёдоров, лица, призывающие к антироссийским санкциям, до сих пор никак не ограничены в праве выставлять свои кандидатуры на выборах.

"В связи с этим прошу Вас оценить целесообразность внесения изменений в избирательное законодательство в части запрета лицам, привлечённым к ответственности по статье 20.3.4 КоАП РФ, избираться, если голосование на выборах состоится до окончания срока, в течение которого лицо считается подвергнутым административному наказанию", — говорится в письме депутата на имя Краснова.