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22 ноября, 16:40

Турецкий беспилотник ударил по американо-курдскому штабу на севере-востоке Сирии

Турецкий дрон нанёс удар по совместной базе международной коалиции во главе с США и Сирийских демократических сил (СДС) в провинции Хасеке на северо-востоке Сирии. Об этом сообщает телеканал Аl-Mayadeen.

В момент удара в штабе находился командующий курдскими силами Мазлум Абди, который после нападения призвал американское командование провести срочное совещание в связи с инцидентом. Согласно информации журналистов, в результате атаки погибли два бойца СДС, ещё трое были ранены. Данных о том, пострадал ли кто-то из военных коалиции, пока не поступало.

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Напомним, в последние дни Турция наносит удары по северу Сирии и северу Ирака, называя это воздушной операцией против Рабочей партии Курдистана (РПК). Так, под огонь попал приграничный город Кобани в Сирии. По данным СМИ, это стало ответом на произошедший в Стамбуле теракт, в котором Анкара подозревает РПК.

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Shutterstock

Наталья Исакова

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