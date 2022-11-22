Турецкий беспилотник ударил по американо-курдскому штабу на севере-востоке Сирии
Турецкий дрон нанёс удар по совместной базе международной коалиции во главе с США и Сирийских демократических сил (СДС) в провинции Хасеке на северо-востоке Сирии. Об этом сообщает телеканал Аl-Mayadeen.
В момент удара в штабе находился командующий курдскими силами Мазлум Абди, который после нападения призвал американское командование провести срочное совещание в связи с инцидентом. Согласно информации журналистов, в результате атаки погибли два бойца СДС, ещё трое были ранены. Данных о том, пострадал ли кто-то из военных коалиции, пока не поступало.
Напомним, в последние дни Турция наносит удары по северу Сирии и северу Ирака, называя это воздушной операцией против Рабочей партии Курдистана (РПК). Так, под огонь попал приграничный город Кобани в Сирии. По данным СМИ, это стало ответом на произошедший в Стамбуле теракт, в котором Анкара подозревает РПК.
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