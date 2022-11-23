Психолог объяснила, почему запрет "Гарри Поттера" — плохая идея

Призыв православных активистов движения "Сорок сороков" запретить в РФ книги и фильмы о Гарри Поттере из-за пропаганды сатанизма разрушает вероучение. Об этом в беседе с Лайфом заявила клинический психолог Ирина Коржаева.

"Тот факт, что сообщество "Сорок сороков" увидело в произведении только признаки сатанизма, не говорит о данном собрании единомышленников ничего мудрого и научного, более того, роняет тень и отвращает от православия, что пагубно сказывается в целом на обществе, так как в нынешние смутные времена многим людям жизненно необходима вера", — подчеркнула она.

По словам эксперта, для российского менталитета странно бояться тёмных сил, ведь вся отечественная литература — от старинных былин до современников, включая православные рассказы, — пронизана волшебством, что придаёт силу истинной вере. Психолог подчеркнула, что сейчас безбожно и безграмотно запрещать то, что интересно человеку.

"Важно заняться просвещением о добре и зле, что такое хорошо и что такое плохо. Научить детей отделять то, что есть в жизни, от приукрашенной сказки, дабы отличать правду ото лжи во всех её полутонах. И как замечательно, что есть авторы, чьи книги в процессе увлекательнейшей игры учат человека самым важным и необходимым качествам", — отметила Коржаева.

Специалист добавила, что волшебную сагу Джоан Роулинг не стоит запрещать детям, так как она несёт пользу. Так, произведение повышает эмоциональный интеллект, обучает взаимодействию с социумом и помогает научиться глубоко мыслить, чего очень не хватает современному обществу. Кроме того, произведение позволяет справляться с различными сложностями, заметила психолог. Также истории о волшебнике развивают эмпатию и дают надежду на будущее. Эксперт уверена, что данные фильмы и книги способны сформировать здоровую личность.

Кроме того, Коржаева провела небольшой опрос среди детей и взрослых и результаты исследования показали, что в книгах о Гарри Поттере одними из важных тем являются любовь и дружба. Также эта литература способна показать маленьким читателям, что такое работа в команде, сострадание и помощь.