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Опубликовано 23 ноября 2022, 09:54

Студентки в ДНР шьют толстовки, балаклавы и термобельё для военнослужащих

Глава Правительства ДНР Хоценко показал, как студентки шьют тёплые вещи для военнослужащих

Студентки профессиональных образовательных организаций Донецкой Народной Республики продолжают шить тёплые вещи для военнослужащих в рамках всероссийской акции #МЫВМЕСТЕ. Видео процесса показал у себя в телеграм-канале председатель Правительства ДНР Виталий Хоценко.

Студентки в ДНР шьют тёплые вещи для военнослужащих. Видео © Telegram-канал Виталия Хоценко

"Юные макеевчанки и горловчанки шьют для них утеплённые толстовки и балаклавы, студентки из Донецка — мягкие толстовки, а в мастерских Старобешевского многопрофильного техникума трудятся над флисовым термобельём", — поделился Хоценко.

По его словам, участие в акции — это уникальная возможность внести вклад в большую победу.

Студенты колледжей сшили более 21 тысячи изделий для российских военных
Студенты колледжей сшили более 21 тысячи изделий для российских военных

Ранее Лайф рассказывал, как пенсионерки и домохозяйки из Петербурга шьют носилки для спасения военнослужащих. Для этого женщины из разных уголков России объединились в волонтёрское движение "Золотые руки ангела".

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Telegram-канал Виталия Хоценко

Артур Лапсаков
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