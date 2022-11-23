Студентки в ДНР шьют толстовки, балаклавы и термобельё для военнослужащих
Глава Правительства ДНР Хоценко показал, как студентки шьют тёплые вещи для военнослужащих
Студентки профессиональных образовательных организаций Донецкой Народной Республики продолжают шить тёплые вещи для военнослужащих в рамках всероссийской акции #МЫВМЕСТЕ. Видео процесса показал у себя в телеграм-канале председатель Правительства ДНР Виталий Хоценко.
Студентки в ДНР шьют тёплые вещи для военнослужащих. Видео © Telegram-канал Виталия Хоценко
"Юные макеевчанки и горловчанки шьют для них утеплённые толстовки и балаклавы, студентки из Донецка — мягкие толстовки, а в мастерских Старобешевского многопрофильного техникума трудятся над флисовым термобельём", — поделился Хоценко.
По его словам, участие в акции — это уникальная возможность внести вклад в большую победу.
Ранее Лайф рассказывал, как пенсионерки и домохозяйки из Петербурга шьют носилки для спасения военнослужащих. Для этого женщины из разных уголков России объединились в волонтёрское движение "Золотые руки ангела".
Telegram-канал Виталия Хоценко