Жители разных регионов России рассказали о желаемом уровне МРОТ

У жителей Москвы самые высокие ожидания к минимальному размеру оплаты труда, которые составили 43 500 рублей в месяц. Об этом, как пишет RT, говорят данные опроса сервиса SuperJob, который выяснил, какой МРОТ хотели бы жители разных регионов РФ.

Величина ожиданий в Москве самая высокая среди мегаполисов. На втором месте Владивосток (40 900 рублей), на третьем — Хабаровск (40 700 рублей). А в Санкт-Петербурге жители хотели бы 39 900 рублей в качестве минимального уровня МРОТ.

"Самые скромные запросы к размеру минимальной зарплаты — в Пензе (33 700 рублей) и Оренбурге (33 900 рублей). Причём за семь месяцев ожидания экономически активных жителей Пензы выросли на 2%, а оренбуржцев — снизились на 2%", — указали авторы исследования.

Опрос проводили в городах с численностью населения от 500 тысяч человек, всего в нём приняло участие 37 населённых пунктов. В анкетировании участвовало экономически активное население городов старше 18 лет.