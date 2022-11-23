Жители разных регионов России рассказали о желаемом уровне МРОТ
Опрос: Самые высокие ожидания к МРОТ среди россиян у жителей Москвы
У жителей Москвы самые высокие ожидания к минимальному размеру оплаты труда, которые составили 43 500 рублей в месяц. Об этом, как пишет RT, говорят данные опроса сервиса SuperJob, который выяснил, какой МРОТ хотели бы жители разных регионов РФ.
Величина ожиданий в Москве самая высокая среди мегаполисов. На втором месте Владивосток (40 900 рублей), на третьем — Хабаровск (40 700 рублей). А в Санкт-Петербурге жители хотели бы 39 900 рублей в качестве минимального уровня МРОТ.
"Самые скромные запросы к размеру минимальной зарплаты — в Пензе (33 700 рублей) и Оренбурге (33 900 рублей). Причём за семь месяцев ожидания экономически активных жителей Пензы выросли на 2%, а оренбуржцев — снизились на 2%", — указали авторы исследования.
Опрос проводили в городах с численностью населения от 500 тысяч человек, всего в нём приняло участие 37 населённых пунктов. В анкетировании участвовало экономически активное население городов старше 18 лет.
Ранее Лайф рассказывал о том, что президент России Владимир Путин поручил правительству представить предложения об ускоренном росте МРОТ, чтобы он существенно превышал величину прожиточного минимума.
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