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23 ноября, 09:53

Взорвавшиеся в Иерусалиме бомбы начинили гвоздями и привели в действие дистанционно

Jerusalem Post: Взорвавшиеся в Иерусалиме бомбы привели в действие дистанционно

Бомбы, которые взорвались в Иерусалиме, были начинены гвоздями и приведены в действие на расстоянии. Об этом сообщила газета Jerusalem Post.

"Бомбы были взорваны дистанционно и, как сообщается, были наполнены гвоздями и болтами", — говорится в сообщении.

У посольства пока нет данных о том, пострадали ли россияне при взрывах в Иерусалиме

У посольства пока нет данных о том, пострадали ли россияне при взрывах в Иерусалиме

Напомним, что первый взрыв прогремел возле автобусной остановки в Иерусалиме в утренний час пик — около 08:20 утра по Москве. Второй взрыв прогремел примерно спустя 15 минут на оживлённом перекрёстке Рамон рядом с автобусной станцией. Известно об одном погибшем и 18 пострадавших. Полиция рассматривает несколько версий случившегося, в том числе теракт.

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ТАСС / EPA / ATEF SAFADI

Варвара Романова

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