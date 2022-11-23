Взорвавшиеся в Иерусалиме бомбы начинили гвоздями и привели в действие дистанционно
Jerusalem Post: Взорвавшиеся в Иерусалиме бомбы привели в действие дистанционно
Бомбы, которые взорвались в Иерусалиме, были начинены гвоздями и приведены в действие на расстоянии. Об этом сообщила газета Jerusalem Post.
"Бомбы были взорваны дистанционно и, как сообщается, были наполнены гвоздями и болтами", — говорится в сообщении.
Напомним, что первый взрыв прогремел возле автобусной остановки в Иерусалиме в утренний час пик — около 08:20 утра по Москве. Второй взрыв прогремел примерно спустя 15 минут на оживлённом перекрёстке Рамон рядом с автобусной станцией. Известно об одном погибшем и 18 пострадавших. Полиция рассматривает несколько версий случившегося, в том числе теракт.
ТАСС / EPA / ATEF SAFADI