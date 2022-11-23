На Украине предложили законодательно запретить деятельность РПЦ
В Раду внесли законопроект о запрете деятельности РПЦ и подчинённых ей организаций
Верховная рада зарегистрировала законопроект о запрете деятельности Русской православной церкви (РПЦ) на территории Украины. Об этом заявила депутат Ирина Фриз.
"Также данным законом предусматривается полный запрет любых религиозных организаций и учреждений, входящих в состав или признающих в любой форме подчинённость в канонических, организационных, иных вопросах РПЦ", — написала она в соцсетях.
Целью законопроекта является "предотвращение угроз национальной безопасности Украины и обеспечение порядка". Инициатором документа стала фракция "Европейская солидарность".
Ранее стало известно об обысках СБУ в Киево-Печерской лавре. В ведомстве заявили, что мероприятия проводятся для проверки данных об использовании помещений Украинской православной церкви как "ячейки русского мира" "для сокрытия диверсионно-разведывательных групп, иностранных граждан, хранения оружия и т.д.", а также для "ограждения населения от провокаций и террористических актов" и проверки лиц на территории храма относительно их причастности к противоправной деятельности.
Wikipedia / Vadim Chuprina