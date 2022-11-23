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23 ноября, 10:01

На Украине предложили законодательно запретить деятельность РПЦ

В Раду внесли законопроект о запрете деятельности РПЦ и подчинённых ей организаций

Верховная рада зарегистрировала законопроект о запрете деятельности Русской православной церкви (РПЦ) на территории Украины. Об этом заявила депутат Ирина Фриз.

"Также данным законом предусматривается полный запрет любых религиозных организаций и учреждений, входящих в состав или признающих в любой форме подчинённость в канонических, организационных, иных вопросах РПЦ", — написала она в соцсетях.

Целью законопроекта является "предотвращение угроз национальной безопасности Украины и обеспечение порядка". Инициатором документа стала фракция "Европейская солидарность".

В Кремле отреагировали на обыски СБУ в Киево-Печерской лавре

В Кремле отреагировали на обыски СБУ в Киево-Печерской лавре

Ранее стало известно об обысках СБУ в Киево-Печерской лавре. В ведомстве заявили, что мероприятия проводятся для проверки данных об использовании помещений Украинской православной церкви как "ячейки русского мира" "для сокрытия диверсионно-разведывательных групп, иностранных граждан, хранения оружия и т.д.", а также для "ограждения населения от провокаций и террористических актов" и проверки лиц на территории храма относительно их причастности к противоправной деятельности.

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Wikipedia / Vadim Chuprina

Артур Лапсаков

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