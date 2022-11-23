Эксперт Гривач не исключил сговора Киева и Кишинёва по поставкам газа РФ в Молдавию

"Может быть, они договариваются о том, что Киев оставит себе больше газа и потом Кишинёв его заберёт, когда будет холоднее. Я не исключаю, что транзитный дисбаланс — это как раз следствие взаимных своповых схем, которые не до конца выверены на земле: по бумагам всё чётко, а газ не доходит", — отметил эксперт.