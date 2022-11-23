Эксперт Гривач не исключил сговора Киева и Кишинёва по поставкам газа РФ в Молдавию
Украина и власти Молдавии могли договориться о том, чтобы поставляемый Кишинёву газ оседал в Незалежной. Таким мнением поделился заместитель гендиректора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач в беседе с радио "Комсомольская правда".
"Может быть, они договариваются о том, что Киев оставит себе больше газа и потом Кишинёв его заберёт, когда будет холоднее. Я не исключаю, что транзитный дисбаланс — это как раз следствие взаимных своповых схем, которые не до конца выверены на земле: по бумагам всё чётко, а газ не доходит", — отметил эксперт.
Напомним, "Газпром" 22 ноября заявил об оседании на Украине российского газа, который транзитом доставляется в Молдавию. По данным компании, подаваемый на газопроводе Суджа объём топлива для транзита превышает физический объём газа, который доходит до покупателя. В российской компании пригрозили сокращением транзита газа через Незалежную.
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