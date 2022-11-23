"Представляете, что там найдут?": Захарова посоветовала СБУ обыскать бункер Зеленского

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова предложила провести обыск в бункере лидера Незалежной Владимира Зеленского. Так она отреагировала на заявление СБУ, которая сообщила, что закончила контрразведывательные мероприятия в помещениях канонической Украинской православной церкви (УПЦ). По данным ведомства, в ходе обысков была найдена пророссийская литература.