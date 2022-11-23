"Представляете, что там найдут?": Захарова посоветовала СБУ обыскать бункер Зеленского
Захарова призвала обследовать бункер Зеленского после сообщения СБУ об обысках в УПЦ
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова предложила провести обыск в бункере лидера Незалежной Владимира Зеленского. Так она отреагировала на заявление СБУ, которая сообщила, что закончила контрразведывательные мероприятия в помещениях канонической Украинской православной церкви (УПЦ). По данным ведомства, в ходе обысков была найдена пророссийская литература.
"Можно было обыск в бункере Зеленского провести. Представляете, что там найдут?" — отметила Захарова в телеграм-канале.
Ранее Лайф писал про обыски в Киево-Печерской лавре, об этом стало известно вчера утром. В СБУ заявили, что мероприятия проводятся для проверки данных об использовании помещений Украинской православной церкви как "ячейки русского мира". Кроме того, Служба безопасности Украины провела обыск в Зверинецком монастыре в Киеве. У обители было выставлено три кордона оцепления, причём сотрудников сопровождали служебные собаки.
VK / МИД России