Улучшат зрение, укрепят нервы: Врач перечислила полезные свойства подсолнечных семечек

Улучшить зрение, укрепить нервную систему и понизить давление могут помочь семечки подсолнечника. Об этом рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

По словам эксперта, в семечках много магния, а он расслабляет сосуды, понижает давление и успокаивает нервную систему. Витамин Е, содержащийся в этом продукте, полезен для глаз и кожи.

"Витамин E предохраняет мембраны клеток от окисления, тем самым сохраняя целостность клетки. Если клетка сохранена, значит, она может нормально выполнять свои функции, не разрушаться раньше времени. Окислительный стресс провоцирует ряд заболеваний, в том числе и болезнь Альцгеймера", — сказала медик в беседе с "Москвой 24".

Семечки также содержат растительный белок, который нужен всем органам и тканям организма. По словам эксперта, клетчатка в семечках хорошо влияет на иммунную систему и психическое состояние.