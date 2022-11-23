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Опубликовано 23 ноября 2022, 10:19

Российские войска уничтожили огнём "Града" опорный пункт и технику ВСУ

Морпехи Тихоокеанского флота России с помощью реактивных систем залпового огня "Град" уничтожили опорный пункт ВСУ, а также сожгли две боевых машины пехоты и один бронетранспортёр противника. Об этом сообщает военкор телеканала "Звезда" Андрей Лазарев.

Кадры работы РСЗО "Град" по позициям противника. Видео © Telegram / Zvezdanews

Наши бойцы получают координаты целей с помощью беспилотников, а затем в течение четверти часа у них есть время для развёртывания установки и нанесения ударов. Полный пакет снарядов в среднем уходит за 20 секунд. После этого военным необходимо как можно быстрее уехать в безопасное место до ответного удара противника. Этот период времени морпехи называют "золотые 15 минут". Боец с позывным Тихий рассказал, как недавно его расчёт попал под обстрел ВСУ.

"Впереди машины, позади машины. Ну, миновало, конечно. В метрах пятидесяти-двадцати [падали снаряды]", — поделился он.

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Союзные силы ударили по позициям ВСУ, с которых обстреливалась Запорожская АЭС

Ранее Лайф сообщал, что российский истребитель Су-35С сбил самолёт противника в зоне спецоперации. На видео, которое опубликовало Минобороны РФ, запечатлён момент обнаружения воздушной цели противника и запуска реактивного снаряда.

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Telegram / Zvezdanews

Наталья Исакова
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