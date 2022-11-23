Тренер рассказала, в каком возрасте лучше всего встать на коньки

Если родители хотят, чтобы ребёнок профессионально занимался фигурным катанием, то ставить его на коньки лучше всего в возрасте около трёх лет, так как именно в этот период у малыша хорошо развиваются координация, равновесие и устойчивость. Вообще, этот вид спорта положительно влияет на иммунитет, а также на развитие тела в целом. Об этом в беседе с Лайфом рассказала тренер отделения фигурного катания "Южный лёд" Татьяна Шилина.

Она подчеркнула, что фигурное катание, как и любой профессиональный спорт, имеет собственные "стандарты". В первую очередь, не должно быть медицинских противопоказаний к физическим нагрузкам. Кроме того, если у ребёнка Х-образные ноги или есть признаки вальгуса (в некотором роде косолапости), то эксперт советует рассмотреть другие секции. Дело в том, что во время катания на коньках у таких детей возникает дополнительная нагрузка на колени, что в перспективе приведёт к травмам. Также тренер дала совет, как привить ребёнку любовь к конькам.

"Стоит привести ребёнка на каток в ледовый комплекс, куда вы теоретически будете готовы его возить или водить. Для начала можно просто посмотреть на тренировку профессиональных фигуристов. У детей это вызывает интерес, дальше, как правило, всё это затягивает. А начать заниматься фигурным катанием на любительском уровне можно в любом возрасте. Достаточно только желания и трудолюбия", — поделилась Шилина.