Диетолог предупредила о риске развития аллергии при употреблении сахарозаменителя

Многие люди, страдающие от ожирения, стараются заменять сахар различными аналогами, однако не всегда такие продукты полезны для организма. Как рассказала диетолог, нутрициолог Ирина Писарева, существует два вида сахарозаменителей — натуральные и синтетические — и каждый из них имеет свои плюсы и минусы.

"Многие синтетические сахарозаменители нельзя использовать термообработанными (например, добавлять в чай и выпечку. — Прим. Лайфа), поскольку во время этого образуются канцерогенные вещества, которые попадают в организм. Также синтетические сахарозаменители часто вызывают аллергии и другие патологии, нарушают микробиом кишечника, поэтому стоит с ними быть аккуратными. Я бы не рекомендовала в принципе использовать синтетические заменители сахара", — отметила эксперт в беседе с РИА ФАН.

При этом она добавила, что синтетические сахарозаменители действительно не имеют калорий и не повышают гликемический индекс, но это их единственная польза. Кроме того, они не участвуют в процессе похудения. Однако существуют и натуральные аналоги сахара, но и при их выборе нужно быть аккуратным. Так, например, распространённая фруктоза негативно влияет на организм — её избыток преобразуется в жир, чаще всего на внутренних органах.

Диетолог посоветовала обратить внимание на стевию или эритрит, если сахар всё же нужно заменить. Два этих вещества практически не имеют противопоказаний, отметила Писарева.