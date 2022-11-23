Психолог назвала четыре расхожие фразы, которые женщины не хотят слышать от мужчин

Из-за незнания психологии женщин мужчины нередко провоцируют конфликты своими высказываниями, хотя им и кажется, что ничего такого они не сказали. Может быть, для представителей сильной половины человечества это и были ничего не значащие слова, но девушки обязательно обратят на них внимание. Разумеется, негативное. В беседе с Лайфом психолог Светлана Назоева перечислила фразы, о которых мужчинам лучше навсегда забыть, ведь женщины не хотят их слышать.

"Ты истерична и эмоциональна"

Женщины выплёскивают эмоции гораздо чаще мужчин, которые носят всё в себе. Потому эмоциональный выплеск у представителей сильного пола имеет куда более серьёзные последствия. Фото © Shutterstock

Женщины действительно эмоциональнее мужчин, но не стоит в каждой закричавшей или расплакавшейся девушке видеть истеричку. Обвинять в лишних эмоциях тоже не нужно. Просто мужчины всё носят в себе, а когда происходит эмоциональный выплеск, он имеет куда более серьёзные последствия, чем у женщины. Накричавшая на партнёра женщина может через 20 минут уже мило жаться к его плечу.

"Ты ревнива"

Для женщины ревность — естественное чувство. Поэтому нормальная девушка, которая любит вторую половинку, будет её ревновать и, соответственно, негативно относиться к любым ситуациям, которые такую ревность могут спровоцировать.

Но ни в коем случае не стоит упрекать женщину в ревнивости. Лучше молча наслаждайтесь тем, что вас любят. Когда вас перестанут ревновать, будет уже поздно…. Светлана Назоева Психолог

"Мне это неинтересно"

Каждая женщина нуждается в мужчине, который готов выслушать, поговорить по душам. Фото © Shutterstock

Любая женщина нуждается в том, чтобы её выслушали. Как правило, у дам ещё и меньше круг общения, чем у мужчин, особенно это касается общения по душам. Поэтому им так важно, чтобы любимый человек слушал, пусть и про нелепый наряд подруги, в котором та заявилась в офис, или про тройки по русскому у сына двоюродной сестры. Не стоит ссориться с женой или любимой, отстаивая своё право на свободу от такой "лишней" информации. Ведь это для вас она "лишняя", а для неё — совсем нет…

"Я не буду тратить на это деньги"

Скупость — здесь не путаем с практичностью — никогда не красила мужчин. Никакая нормальная женщина не будет требовать потратить семейные сбережения на дорогую безделушку.