Психолог перечислила четыре правила общения с деспотичной матерью

В разговоре с деспотичной матерью нужно учиться говорить нет и вовремя прерывать разговор. Однако важно помнить, что её поведение построено на событиях и травмах, произошедших в жизни и связанных не только с вами, объяснила Лайфу практикующий психолог Ольга Елисеева.

"Ставить границы. Самое главное — научиться говорить нет, объяснять, как с вами нельзя, прямо и стойко. Если мама не понимает "нет", — уходить из контакта, прерывать разговор, класть трубку", — сказала специалист.

Важно говорить "экологично", чтобы впоследствии не чувствовать за собой вину, а также не принимать все слова матери на свой счёт. Психолог призвала понять, что происходящие с человеком процессы очень сложны и устроены многоуровнево.

"То, что делает с вами мама, она делает с собой, а кто-то это делал с ней. То, как мама себя ведёт, несёт неприятные истории её жизни, детства, младенчества, её отношений с мамой и женщинами, мужчинами. Иногда [нанесённые] травмы межпоколенные и очень трудно устроены. Поэтому важно помнить, что процессы мамы и её поведение не только про вас, о вас и для вас", — заметила Елисеева.

Однако всё же очень важно обрести материальную, жилищную и эмоциональную независимость, максимально сепарироваться от таких родителей. Стоит заводить отношения с друзьями, другой роднёй, коллегами. Психолог советует обрести много внутренних и внешних опор, чтобы суметь держать с мамой границы. Не стоит забывать, что если ваша мама — деспот, то такой стиль поведения находится в тени и у вас.

"То, с кем вы росли, определяет вас, хотите вы этого или нет. Внутренняя мама есть у всех. Трудно принять маму, если она была жёсткой, и это точно как-то отражается на вашей жизни", — продолжила Елисеева.

Тяжёлые отношения с мамой переходят на другие уровни, и их важно исцелять. Лучший метод в психологии для этого — длительная психотерапия, подытожила наша собеседница.