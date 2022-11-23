Православный священник включил "Гарри Поттера" в список семейных новогодних фильмов
Православный священник и блогер Николай Бабкин в преддверии Нового года рекомендовал фильмы, которые можно посмотреть в тёплом семейном кругу. Среди них все картины о Гарри Поттере, а также "Хроники Нарнии". Список священнослужитель опубликовал в своём паблике в соцсети "ВКонтакте".
"Мы живём в стране, где в большинстве регионов зима — это снег. И как же приятно, укутавшись в тёплый плед, прижавшись друг к другу, посмотреть добрый фильм или мультфильм", — написал Бабкин.
Кроме вышеупомянутых франшиз священник посоветовал и другие зарубежные картины. Среди них культовый "Гринч — похититель Рождества", "Чарли и шоколадная фабрика", а также "Мальчик по имени Рождество" и "Рождественская история".
Для семейного просмотра он посоветовал и отечественные фильмы-сказки "Морозко", "Новогодние приключения Маши и Вити", мультфильмы "Мороз Иванович", "Щелкунчик", "Дед Мороз и лето", "Как ёжик и медвежонок встречали Новый год" и другие.
Священник дал и литературные рекомендации к Новому году. Он посоветовал почитать произведения Ганса Христиана Андерсена, рассказы шведской писательницы Сельмы Лагерлёф и другие. В списке есть и сказки российских авторов — "Рождество" Ивана Шмелёва, "Двенадцать месяцев" Евгения Шварца, а также "Мороз Иванович" Владимира Одоевского.
Ранее Лайф сообщал о том, что православное движение "Сорок сороков" обратилось к министру культуры РФ Ольге Любимовой с предложением запретить в России книги и фильмы о Гарри Поттере. Авторы инициативы отметили, что перед Новым годом появилось много детских мюзиклов и концертов о юном волшебнике. Они увидели в этом пропаганду колдовства и сатанизма.
"Гарри Поттер и философский камень", режиссёр — Крис Коламбус, сценарист — Стивен Кловз, Дж.К. Роулинг / Kinopoisk.ru