Православный священник включил "Гарри Поттера" в список семейных новогодних фильмов

Православный священник и блогер Николай Бабкин в преддверии Нового года рекомендовал фильмы, которые можно посмотреть в тёплом семейном кругу. Среди них все картины о Гарри Поттере, а также "Хроники Нарнии". Список священнослужитель опубликовал в своём паблике в соцсети "ВКонтакте".

"Мы живём в стране, где в большинстве регионов зима — это снег. И как же приятно, укутавшись в тёплый плед, прижавшись друг к другу, посмотреть добрый фильм или мультфильм", — написал Бабкин.

Кроме вышеупомянутых франшиз священник посоветовал и другие зарубежные картины. Среди них культовый "Гринч — похититель Рождества", "Чарли и шоколадная фабрика", а также "Мальчик по имени Рождество" и "Рождественская история".

Для семейного просмотра он посоветовал и отечественные фильмы-сказки "Морозко", "Новогодние приключения Маши и Вити", мультфильмы "Мороз Иванович", "Щелкунчик", "Дед Мороз и лето", "Как ёжик и медвежонок встречали Новый год" и другие.

Священник дал и литературные рекомендации к Новому году. Он посоветовал почитать произведения Ганса Христиана Андерсена, рассказы шведской писательницы Сельмы Лагерлёф и другие. В списке есть и сказки российских авторов — "Рождество" Ивана Шмелёва, "Двенадцать месяцев" Евгения Шварца, а также "Мороз Иванович" Владимира Одоевского.