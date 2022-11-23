Россиянам дали советы по улучшению качества сна на фоне стресса

Стресс в жизни ведёт к нарушению гормональных процессов в организме, отвечающих за циклы здорового сна, что ухудшает его качество. Руководитель Центра сомнологии клинико-диагностического центра "Медси" на Красной Пресне Татьяна Сурненкова дала Лайфу несколько советов по управлению стрессом, чтобы лучше спать.

"Стресс влияет на работу пищеварительной системы. Кишечник наполнен нервами и бактериями, которые взаимодействуют с мозгом, чтобы регулировать настроение и способствовать общему физическому здоровью. Стрессовые моменты могут помешать этому "общению", что приведёт к боли, вздутию живота и другим видам желудочно-кишечного дискомфорта", — предупредила эксперт.

В этом случае лучше не есть небольшими порциями, а сократить приём пищи до трёх раз в день, но сделать их полезными и сбалансированными. Желательно исключить плотный ужин за три часа до сна, избегать солёной и острой пищи, добавить продукты, богатые триптофаном, из которых в организме образуется гормон сна — мелатонин. К ним относятся шпинат, курица, сыр и молочные продукты.

Важно не забывать ставить жизнь на паузу, обратила внимание Сурненкова. Она советует каждый день назначать время, когда вы можете всё прекратить, посидеть в тишине и попрактиковаться в медленном дыхании. Ведь чем больше разница в длине вдоха и выдоха (а выдох длиннее), тем лучше тонус блуждающего нерва. Стимуляция его работы помогает в борьбе с повышенной тревожностью, паническими атаками и другими проявлениями перенапряжения.

"Избегайте употребления никотина и кофеина за несколько часов до сна. Эти стимуляторы могут держать вас в тонусе, когда наступает ваше обычное время для сна", — добавила специалист.

Алкоголь на ночь тоже не рекомендуется, ведь тогда сон может длиться нестабильно, переходя из стадии в стадию — из сна в бодрствование из-за того, что тело перерабатывает и расщепляет алкоголь.

Необходимо сохранять позитивный настрой, устанавливая разумные цели в социальной, семейной и профессиональной жизни. Выполнение небольшой задачи каждый день вызовет приятные эмоции и хотя бы на время отвлечёт от неприятных мыслей, советует наша собеседница.

"Избегайте всего, что вызовет неприятные эмоции. Особенно перед сном. Расслабляйтесь, медитируйте, помните: мы видим не глазами, а мозгом. Представьте место вашего будущего отдыха, нарисуйте в воображении всё до мельчайших подробностей: когда, с кем и куда вы поедете. Если сложно сконцентрироваться и отвлечься, то включите фильм о природе или путешествиях", — сказала Сурненкова.

Подготовиться ко сну можно снижением температуры тела, которое "закипает" от стресса. Душ и ванна перед сном помогают быстрее заснуть, что было доказано участниками эксперимента. В случае же суицидальных мыслей, а также невозможности справиться с вредными привычками стоит обратиться к психиатру или неврологу, указала сомнолог.

Если нормальному сну мешают последствия стрессового состояния в виде неосознаваемого напряжения мышц (стиснутые зубы, напряжённые руки и ноги, сжатые кулаки), можно попробовать прогрессивную мышечную релаксацию по Джекобсону и аутогенную тренировку по Шульцу. Помогает также разогревающая мазь на шею или горячее полотенце. А если всё перечисленное не поможет, нужно обратиться к врачу-неврологу.

Когда всё-таки удалось уснуть, но вы неожиданно проснулись среди ночи, — не стоит паниковать. Помните, что человек может и должен просыпаться до пяти раз за ночь. Поводом обратиться к сомнологу станет регулярное утреннее пробуждение, ведь это может быть признаком начала развития депрессии, заключила Сурненкова.