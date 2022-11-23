Обстрел ВСУ оставил без света три села в Белгородской области

Украинские военные обстреляли село Устинка в Белгородской области. Об этом в телеграм-канале заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Под обстрел ВСУ попало село Устинка Белгородского района. По предварительной информации, пострадавших нет. Есть повреждения одного частного домовладения", — написал он.

Гладков добавил, что в результате случившегося повредилась линия электропередачи, из-за чего без света сейчас остаются жители сёл Устинка, Лозовое и Нечаевка. Глава региона подчеркнул, что оперативные и аварийные службы уже выехали на место для устранения последствий, при этом подомовой обход территории продолжается.