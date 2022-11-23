Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
23 ноября, 10:57

Обстрел ВСУ оставил без света три села в Белгородской области

Губернатор Гладков сообщил об обстреле села Устинка со стороны ВСУ

Украинские военные обстреляли село Устинка в Белгородской области. Об этом в телеграм-канале заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Под обстрел ВСУ попало село Устинка Белгородского района. По предварительной информации, пострадавших нет. Есть повреждения одного частного домовладения", — написал он.

Гладков добавил, что в результате случившегося повредилась линия электропередачи, из-за чего без света сейчас остаются жители сёл Устинка, Лозовое и Нечаевка. Глава региона подчеркнул, что оперативные и аварийные службы уже выехали на место для устранения последствий, при этом подомовой обход территории продолжается.

Лайф узнал обстоятельства гибели пожилой пары, подорвавшейся на мине в Белгородской области

Лайф узнал обстоятельства гибели пожилой пары, подорвавшейся на мине в Белгородской области

Напомним, что вчера украинские военные обстреляли госпиталь ветеранов в Шебекине Белгородской области, в результате погибла мирная жительница. Лайф публиковал первые фото с места обстрела.

Обложка ©

Getty Images / Metin Aktas

Никита Осипов

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров