Малафеев объяснил шуткой видео с нестандартной тренировкой пальцев и языка

Российский футболист Вячеслав Малафеев опубликовал в телеграм-канале видео с довольно нестандартной тренировкой. На кадрах заметно, что спортсмен задействует мышцы буквально от ног до головы, точнее до языка. Малафеев иронично написал, что в этой жизни надо тренировать всё. И такие необычные упражнения не могли остаться без внимания пользователей соцсетей, причём некоторые из них стали переживать, всё ли в порядке с футболистом. В беседе с Лайфом Малафеев заверил, что размещённый ролик — это просто шутка.

Нестандартная тренировка Вячеслава Малафеева. Видео © Telegram / Вячеслав Малафеев

"Это просто шутка. Я думаю, все, кто смотрит видео в социальных сетях, понимают, что это юмор и шутка. Потому что серьёзно относиться к таким вещам не нужно точно", — отметил он.

Бывший вратарь сборной России подчеркнул, что публикация не является каким-либо трендом, поэтому новых видео с подобными тренировками в дальнейшем может и не быть. Однако Малафеев не стал отвечать на вопрос о личной жизни, посоветовав обратиться к помощникам за остальной информацией.