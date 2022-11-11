Раскрыта неожиданная польза употребления на ночь всего одной луковицы

Чтобы лучше спать, избавиться от лишнего веса и проблем с кожей, каждый день необходимо съедать одну сырую луковицу. Об этом пишет польское издание Onet.

В статье сказано, что многие употребляют лук в небольших количествах, как дополнение к основным блюдам, и мало знают о его полезных свойствах. К примеру, регулярное употребление этого овоща снижает риски рака толстой кишки, желудка и сердечных заболеваний. Он уменьшает уровень плохого холестерина и регулирует уровень сахара в крови.

Авторы публикации указали, что лучше всего съедать хотя бы небольшую луковицу вечером. Её можно добавить в салат вместе с другими овощами, чтобы смягчить вкус, или же комбинировать с мясом, хлебом и другими продуктами.

По информации издания, употребление лука снижает уровень стресса и способствует здоровому сну, поскольку в нём есть L-триптофан, действующий как естественное успокаивающее средство. Кроме того, лук хорошо влияет на пищеварение, а также помогает похудеть при регулярном потреблении, поскольку содержит очень мало калорий, но даёт ощущение сытости.

Кроме прочего, благотворно лук влияет на кожу, волосы и ногти, поскольку содержит антиоксиданты и серу. В нём также есть витамины B, C, K, E, A, цинк, магний, фтор, фолиевая кислота, железо, калий, кальций и кремний.