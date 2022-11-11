В Госдуме предрекли мир и благополучие на Украине только после свержения Зеленского

Мир и благополучие снова настанут на Украине только в случае свержения нынешнего лидера страны Владимира Зеленского. Соответствующее заявление сделал депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет.

"Будущее Украины в руках украинского народа. Если режим Зеленского будет свергнут и падёт, то на Украину снова вернутся мир и благополучие", — приводит РИА "Новости" слова парламентария.

Шеремет подчеркнул, что у украинского лидера нет никакого морального права сейчас ставить какие-либо условия для переговоров с российской стороной. По словам депутата, Зеленский давно исчерпал лимит доверия. Это произошло, когда тот сорвал договорённости по Минским соглашениям. В итоге теперь Украина "залита кровью её же граждан", резюмировал парламентарий.