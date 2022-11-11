Пескова поразили красота Луганска и позитивный настрой его жителей
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, побывавший на этой неделе в Луганске, поделился впечатлениями от этой поездки с журналистами. Представитель Кремля был поражён хорошей и отточенной работой всех городских систем и позитивным настроем местных жителей, а также сотрудников органов власти.
"Честно говоря, поразило, что все городские системы очень хорошо функционируют. Поразили и ребята, которые работают там в области информации, в органах госвласти, в СМИ, поразил их профессионализм, их позитивный настрой, готовность к новым вызовам. Вместе с тем пытливость. Они задают вопросы, готовы учиться дальше и сами готовы учить кого угодно", — перечислил Песков.
Он добавил, что сам Луганск — очень красивый город, в котором сейчас "ведутся активные работы, всё приводится в порядок".
Ранее Песков выразил уверенность, что и президент России Владимир Путин однажды посетит Донбасс. При этом пока каких-то конкретных планов у главы государства по этому поводу нет.
ТАСС / Марина Сулименко