Пескова поразили красота Луганска и позитивный настрой его жителей

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, побывавший на этой неделе в Луганске, поделился впечатлениями от этой поездки с журналистами. Представитель Кремля был поражён хорошей и отточенной работой всех городских систем и позитивным настроем местных жителей, а также сотрудников органов власти.

"Честно говоря, поразило, что все городские системы очень хорошо функционируют. Поразили и ребята, которые работают там в области информации, в органах госвласти, в СМИ, поразил их профессионализм, их позитивный настрой, готовность к новым вызовам. Вместе с тем пытливость. Они задают вопросы, готовы учиться дальше и сами готовы учить кого угодно", — перечислил Песков.