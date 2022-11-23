Шесть человек стали жертвами стрельбы в супермаркете Walmart в Вирджинии

Шесть человек стали жертвами стрельбы в супермаркете Walmart в американском городе Чесапик, штат Вирджиния. Как сообщает телеканал CNN, ссылаясь на данные местной полиции, открывший огонь злоумышленник также мёртв.

Сотрудник магазина, оказавшийся свидетелем инцидента, рассказал следователям, что стрелявший был его коллегой. Убив несколько человек, нападавший позднее покончил с собой. Мотив его действий сейчас устанавливается. Власти Чесапика попросили местных жителей держаться подальше от района, где произошло ЧП, на время расследования.