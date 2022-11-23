Пушилин сообщил об обмене пленными с Киевом по формуле "35 на 35"

Временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что сегодня РФ и Украина провели очередной обмен пленными по формуле "35 на 35". Об этом он написал в телеграм-канале.

"Очередной обмен проходит сегодня с Киевом по формуле "35 на 35". В числе наших освобождённых четверо из Донецкой Народной Республики, двое — из Луганской Народной Республики", — отметил Пушилин.

Он также добавил, что на Украину в основном возвращаются бойцы ВСУ.