Пушилин сообщил об обмене пленными с Киевом по формуле "35 на 35"
Временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что сегодня РФ и Украина провели очередной обмен пленными по формуле "35 на 35". Об этом он написал в телеграм-канале.
"Очередной обмен проходит сегодня с Киевом по формуле "35 на 35". В числе наших освобождённых четверо из Донецкой Народной Республики, двое — из Луганской Народной Республики", — отметил Пушилин.
Он также добавил, что на Украину в основном возвращаются бойцы ВСУ.
Ранее Лайф рассказывал, что президент Украины Владимир Зеленский предложил России обменяться всеми пленными. При этом, по его мнению, вернуться на территорию Незалежной в рамках обмена должны в том числе и мирные граждане, которые после начала специальной военной операции уехали в РФ.
ТАСС / Михаил Терещенко