Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
23 ноября, 11:14

Пушилин сообщил об обмене пленными с Киевом по формуле "35 на 35"

Временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что сегодня РФ и Украина провели очередной обмен пленными по формуле "35 на 35". Об этом он написал в телеграм-канале.

"Очередной обмен проходит сегодня с Киевом по формуле "35 на 35". В числе наших освобождённых четверо из Донецкой Народной Республики, двое — из Луганской Народной Республики", — отметил Пушилин.

Он также добавил, что на Украину в основном возвращаются бойцы ВСУ.

Украина обещала изучить видео с расстрелом российских пленных в Макеевке

Украина обещала изучить видео с расстрелом российских пленных в Макеевке

Ранее Лайф рассказывал, что президент Украины Владимир Зеленский предложил России обменяться всеми пленными. При этом, по его мнению, вернуться на территорию Незалежной в рамках обмена должны в том числе и мирные граждане, которые после начала специальной военной операции уехали в РФ.

Обложка ©

ТАСС / Михаил Терещенко

Варвара Романова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров