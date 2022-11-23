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23 ноября, 11:08

Воздушная тревога звучит в Киеве и пяти областях Украины

Воздушная тревога звучит в Киеве и пяти областях Украины. Об этом свидетельствуют данные сервиса оповещений населения.

Так, помимо Киевской области звуки сирен сейчас раздаются в Одесской, Николаевской, Днепропетровской, Сумской, Полтавской областях. Также сообщается, что в Одессе, Запорожье и Днепре были слышны взрывы. При этом на данный момент сведений о поражении каких-либо объектов нет.

Украинские СМИ сообщают о взрывах в Херсоне

Украинские СМИ сообщают о взрывах в Херсоне

Ранее Лайф рассказывал про массированные удары по Украине 15 ноября. По всей стране были зафиксированы прилёты по объектам энергетики. В результате электричество пропало практически везде. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что удары наносятся по объектам военной инфраструктуры на Украине.

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ТАСС / AP / Andrew Kravchenko

Наталья Исакова

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