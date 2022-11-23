Воздушная тревога звучит в Киеве и пяти областях Украины
Воздушная тревога звучит в Киеве и пяти областях Украины. Об этом свидетельствуют данные сервиса оповещений населения.
Так, помимо Киевской области звуки сирен сейчас раздаются в Одесской, Николаевской, Днепропетровской, Сумской, Полтавской областях. Также сообщается, что в Одессе, Запорожье и Днепре были слышны взрывы. При этом на данный момент сведений о поражении каких-либо объектов нет.
Ранее Лайф рассказывал про массированные удары по Украине 15 ноября. По всей стране были зафиксированы прилёты по объектам энергетики. В результате электричество пропало практически везде. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что удары наносятся по объектам военной инфраструктуры на Украине.
ТАСС / AP / Andrew Kravchenko