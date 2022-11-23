Воздушная тревога звучит в Киеве и пяти областях Украины. Об этом свидетельствуют данные сервиса оповещений населения.

Так, помимо Киевской области звуки сирен сейчас раздаются в Одесской, Николаевской, Днепропетровской, Сумской, Полтавской областях. Также сообщается, что в Одессе, Запорожье и Днепре были слышны взрывы. При этом на данный момент сведений о поражении каких-либо объектов нет.