Более 50% японцев не доверяют кабмину во главе с Кисидой

Больше половины (51,6%) японцев выразили недоверие к правительству во главе с премьер-министром Фумио Кисидой впервые с того момента, когда он вступил в должность в октябре 2021 года. Об этом сообщило агентство Киодо, ссылаясь на результаты проведённого 26 и 27 ноября опроса общественного мнения.

Также снизился уровень доверия к администрации Кисиды на 4,5 процентных пункта по сравнению с результатами опроса на конец октября и составил 33,1%. В Японии считается критическим рейтинг ниже 30%, ведь часто он влечёт за собой отставку кабинета и премьер-министра, а также выборы нового главы правительства.

Снижение рейтинга японского правительства происходит в том числе из-за роста цен, проведения похорон бывшего главы кабмина страны Синдзо Абэ за государственный счёт без обсуждения в парламенте, а ещё вскрывшихся связей депутатов правящей Либерально-демократической партии с противоречивой религиозной организацией "Церковь объединения". Также ситуацию усугубили скандалы вокруг многих министров, за последние полтора месяца Кисида сменил троих глав министерств.