В Китае четвёртый день подряд выявляют рекордное число заражённых ковидом

Китай четвёртый день подряд фиксирует суточный антирекорд по числу выявленных случаев коронавируса за весь период пандемии. Так, за минувшие сутки в стране зарегистрировали 39 791 случай, у большей части заразившихся (36 082 человека) болезнь протекает в бессимптомной форме, следует из данных Государственного комитета по делам здравоохранения КНР.

Ещё у 3709 человек с подтверждённым диагнозом имеются симптомы заболевания. Больше всего новых случаев за минувшие сутки было выявлено в южной провинции Гуандун, где строят гигантский карантинный центр на 80 тысяч койко-мест. Вместе с тем рост фиксируется и в Пекине, где в некоторых районах введён жёсткий коронавирусный локдаун, а также в городе центрального подчинения Чунцин.