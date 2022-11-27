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27 ноября, 09:21

В Китае четвёртый день подряд выявляют рекордное число заражённых ковидом

Китай четвёртый день подряд фиксирует суточный антирекорд по числу выявленных случаев коронавируса за весь период пандемии. Так, за минувшие сутки в стране зарегистрировали 39 791 случай, у большей части заразившихся (36 082 человека) болезнь протекает в бессимптомной форме, следует из данных Государственного комитета по делам здравоохранения КНР.

Ещё у 3709 человек с подтверждённым диагнозом имеются симптомы заболевания. Больше всего новых случаев за минувшие сутки было выявлено в южной провинции Гуандун, где строят гигантский карантинный центр на 80 тысяч койко-мест. Вместе с тем рост фиксируется и в Пекине, где в некоторых районах введён жёсткий коронавирусный локдаун, а также в городе центрального подчинения Чунцин.

Врач рассказал, несёт ли угрозу для россиян новая вспышка ковида в Китае

Врач рассказал, несёт ли угрозу для россиян новая вспышка ковида в Китае

А ранее иммунолог Владимир Болибок назвал причины новой вспышки ковида в Китае. В частности, врач отметил, что у китайцев нет естественного иммунитета к вирусу, ведь во всём мире люди имели контакт с природным возбудителем, а жители КНР из-за жётских ограничений — нет.

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Unsplash

Наталья Исакова
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