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27 ноября, 09:16

Психоз, судороги, инфаркт: Нарколог раскрыл смертельную опасность энергетиков

Нарколог Грувман предупредил о вреде энергетиков для психики и сердца

Пристрастие к употреблению энергетиков может привести к зависимости от кофеина. Это наносит вред печени, сердцу и психике, рассказал Лайфу врач-психотерапевт-нарколог Центра психологической коррекции заболеваний клинической больницы №1 "Медси" в Отрадном Станислав Грувман.

Если часто пить энергетики, это может усилить аддиктивное поведение и стимулировать дальнейшее потребление для поддержания нормального функционирования организма, считает врач. Энергетические напитки серьёзно вредят печени, приводят к почечной недостаточности, проблемам с дыханием, судорогам, а также агрессии, психозу и даже инфаркту.

"Учитывая высокое содержание кофеина в энергетиках, существует риск серьёзных побочных эффектов, включая сердечный приступ и смерть, среди подростков, которые потребляют их в больших количествах или вместе с другими напитками, содержащими кофеин", — уточнил врач.

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Нарколог считает, что подростки, употребляющие энергетические напитки, могут подвергаться большему риску развития пристрастия к алкоголю или стимуляторам, таким как амфетамин. Кроме вреда для здоровья есть и экономический аспект. Медик считает, что частое употребление энергетиков способно ударить по карману, поскольку обычно они значительно дороже других безалкогольных напитков.

Ранее Лайф рассказывал о том, что взбодриться можно и без энергетиков. Существуют четыре натуральных "эликсира бодрости". Среди них зелёный чай и смузи.

Обложка ©

Unsplash

Ольга Годуненко

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