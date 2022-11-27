Психоз, судороги, инфаркт: Нарколог раскрыл смертельную опасность энергетиков

Пристрастие к употреблению энергетиков может привести к зависимости от кофеина. Это наносит вред печени, сердцу и психике, рассказал Лайфу врач-психотерапевт-нарколог Центра психологической коррекции заболеваний клинической больницы №1 "Медси" в Отрадном Станислав Грувман.

Если часто пить энергетики, это может усилить аддиктивное поведение и стимулировать дальнейшее потребление для поддержания нормального функционирования организма, считает врач. Энергетические напитки серьёзно вредят печени, приводят к почечной недостаточности, проблемам с дыханием, судорогам, а также агрессии, психозу и даже инфаркту.

"Учитывая высокое содержание кофеина в энергетиках, существует риск серьёзных побочных эффектов, включая сердечный приступ и смерть, среди подростков, которые потребляют их в больших количествах или вместе с другими напитками, содержащими кофеин", — уточнил врач.

Нарколог считает, что подростки, употребляющие энергетические напитки, могут подвергаться большему риску развития пристрастия к алкоголю или стимуляторам, таким как амфетамин. Кроме вреда для здоровья есть и экономический аспект. Медик считает, что частое употребление энергетиков способно ударить по карману, поскольку обычно они значительно дороже других безалкогольных напитков.