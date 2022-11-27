ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 27 ноября 2022, 08:59

Житель Горловки едва не погиб при взрыве поднятого с земли подозрительного предмета

СЦКК ДНР: Житель Горловки пострадал при детонации взрывоопасного предмета

В Горловке пострадал местный житель в результате детонации взрывоопасного предмета. Об этом в телеграм-канале сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

"Населённый пункт Горловка, Центрально-Городской район: в результате детонации ВОП по улице Жигулёвской, 56 пострадал мужчина 1942 года рождения", — говорится в сообщении.

По данным мэра Горловки Ивана Приходько, ВОП взорвался в руках пострадавшего примерно в 05:30 по московскому времени.

Женщина ранена в результате обстрела Донецка со стороны Украины
Женщина ранена в результате обстрела Донецка со стороны Украины

Накануне ВСУ нанесли артиллерийский удар по храму Андрея Первозванного в Горловке. По словам Приходько, пострадавших в результате атаки нет.

BannerImage

ТАСС / Николай Тришин

Евгения Колесникова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Происшествия
  • ДНР
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar