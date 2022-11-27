Житель Горловки едва не погиб при взрыве поднятого с земли подозрительного предмета
СЦКК ДНР: Житель Горловки пострадал при детонации взрывоопасного предмета
В Горловке пострадал местный житель в результате детонации взрывоопасного предмета. Об этом в телеграм-канале сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Населённый пункт Горловка, Центрально-Городской район: в результате детонации ВОП по улице Жигулёвской, 56 пострадал мужчина 1942 года рождения", — говорится в сообщении.
По данным мэра Горловки Ивана Приходько, ВОП взорвался в руках пострадавшего примерно в 05:30 по московскому времени.
Накануне ВСУ нанесли артиллерийский удар по храму Андрея Первозванного в Горловке. По словам Приходько, пострадавших в результате атаки нет.
ТАСС / Николай Тришин