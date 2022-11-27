Шаг к бесплодию и астме: Врач объяснила, по каким органам бьют электронные сигареты
Врач Шустова заявила о риске бесплодия и дыхательной недостаточности из-за электронных сигарет
Использование электронных сигарет может привести к острой дыхательной недостаточности и неблагоприятным последствиям для репродуктивной системы мужчин и женщин. Об этом Лайфу рассказала врач-терапевт, заведующая терапевтическим отделением клиники МЕДСИ в Котельниках Анастасия Шустова.
По словам медика, помимо появления никотиновой зависимости использование электронных сигарет способствует усилению кашля у подростков и ассоциируется с обострением бронхиальной астмы. Кроме того, содержащиеся в таких сигаретах масла могут вызывать тяжёлый бронхоспазм и острую дыхательную недостаточность.
"Аэрозоль электронных сигарет может вызывать сбой в работе некоторых клеток человеческого организма. Вероятно, это может вызывать неблагоприятные последствия для репродуктивного здоровья", — отметила врач.
По словам собеседницы Лайфа, электронные сигареты могут взрываться, что приведёт к проекционным ожогам и травмам. А контакт с жидкостями для таких устройств чреват летальным исходом. Терапевт пояснила, что использование этих сигарет повышает риски для окружающих, поскольку выдыхаются летучие органические соединения, никотин, а также увеличивается концентрация переносимых по воздуху твёрдых частиц.
"Воздействие на здоровье окружающих токсичных веществ при этом достоверно ниже по сравнению с дымом обычных сигарет, но выше по сравнению с бездымным уровнем, рекомендованным конвенцией ВОЗ по борьбе против рака", — заключила эксперт.
Ранее Лайф сообщал о том, что наибольший вред электронных сигарет заключается не в содержании никотина, а в ароматических добавках. К такому выводу пришли американские учёные из Высшей школы общественного здравоохранения и политики в области здравоохранения CUNY.
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