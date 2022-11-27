Маск предрёк увеличение числа ежемесячных пользователей Twitter до миллиарда
Американский бизнесмен Илон Маск допустил, что число ежемесячных пользователей "Твиттера" в течение полутора лет превысит миллиард. Такое заявление он сделал в этой соцсети.
"Я думаю, что вижу перспективу того, что число ежемесячных пользователей "Твиттера" превысит миллиард через 12–18 месяцев", — написал он.
Ранее Лайф писал, что Маск подобрал для "Твиттера" миссию и заявил, что сеть должна стать самым точным источником информации о мире. А позднее он допустил возможность банкротства "Твиттера".
Новости
Лавров направил супруге главы МИД Белоруссии Макея телеграмму с соболезнованиями
сегодня в 08:41
"На коленях, руки за спину": Российский военный описал жёсткие условия содержания пленных во Львове
сегодня в 08:37
Суд в Иркутске вынес приговор 22-летнему парню, который годами насиловал сестру
сегодня в 08:27
Обложка ©
ТАСС / ZUMA / Adrien Fillon