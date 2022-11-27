Маск предрёк увеличение числа ежемесячных пользователей Twitter до миллиарда

Американский бизнесмен Илон Маск допустил, что число ежемесячных пользователей "Твиттера" в течение полутора лет превысит миллиард. Такое заявление он сделал в этой соцсети.

"Я думаю, что вижу перспективу того, что число ежемесячных пользователей "Твиттера" превысит миллиард через 12–18 месяцев", — написал он.