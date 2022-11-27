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27 ноября, 08:43

Маск предрёк увеличение числа ежемесячных пользователей Twitter до миллиарда

Американский бизнесмен Илон Маск допустил, что число ежемесячных пользователей "Твиттера" в течение полутора лет превысит миллиард. Такое заявление он сделал в этой соцсети.

"Я думаю, что вижу перспективу того, что число ежемесячных пользователей "Твиттера" превысит миллиард через 12–18 месяцев", — написал он.

Маск пообещал "амнистию" всем заблокированным в Twitter

Маск пообещал "амнистию" всем заблокированным в Twitter

Ранее Лайф писал, что Маск подобрал для "Твиттера" миссию и заявил, что сеть должна стать самым точным источником информации о мире. А позднее он допустил возможность банкротства "Твиттера".

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ТАСС / ZUMA / Adrien Fillon

Светлана Оперук

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