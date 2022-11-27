Лавров направил супруге главы МИД Белоруссии Макея телеграмму с соболезнованиями

Министр иностранных дел России Сергей Лавров направил супруге умершего главы МИД Белоруссии Владимира Макея телеграмму с соболезнованиями его родным и близким. Заявление опубликовано на сайте внешнедипломатического ведомства.

"Руководство и коллектив МИД РФ глубоко скорбят в связи с безвременной кончиной 26 ноября министра иностранных дел Республики Беларусь Владимира Владимировича Макея. Ушёл из жизни выдающийся дипломат и государственный деятель, настоящий патриот, посвятивший жизнь служению своей Родине и защите её интересов на международной арене", — сказано в записи.