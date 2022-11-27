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27 ноября, 08:41

Лавров направил супруге главы МИД Белоруссии Макея телеграмму с соболезнованиями

<p>Сергей Лавров и Владимир Макей. Обложка © VK / <a href="https://vk.com/mid?z=photo-70034991_457364900/album-70034991_00/rev" target="_blank" rel="noopener noreferrer">МИД России</a></p>

Сергей Лавров и Владимир Макей. Обложка © VK / МИД России

Министр иностранных дел России Сергей Лавров направил супруге умершего главы МИД Белоруссии Владимира Макея телеграмму с соболезнованиями его родным и близким. Заявление опубликовано на сайте внешнедипломатического ведомства.

"Руководство и коллектив МИД РФ глубоко скорбят в связи с безвременной кончиной 26 ноября министра иностранных дел Республики Беларусь Владимира Владимировича Макея. Ушёл из жизни выдающийся дипломат и государственный деятель, настоящий патриот, посвятивший жизнь служению своей Родине и защите её интересов на международной арене", — сказано в записи.

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В МИД РФ отметили, что Макей был истинным другом России и внёс уникальный вклад во всемерное развитие широкого двустороннего сотрудничества, интеграционное строительство Союзного государства, а также укрепление связей между братскими народами двух стран. Российская сторона добавила, что всегда будет чтить память Макея.

Напомним, о смерти главы белорусского МИД Владимира Макея стало известно накануне, 26 ноября. Он занимал данный пост с 20 августа 2012 года. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призналась, что Москва потрясена скоропостижной смертью белорусского министра.

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Артур Лапсаков

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