Лавров направил супруге главы МИД Белоруссии Макея телеграмму с соболезнованиями
Сергей Лавров и Владимир Макей. Обложка © VK / МИД России
Министр иностранных дел России Сергей Лавров направил супруге умершего главы МИД Белоруссии Владимира Макея телеграмму с соболезнованиями его родным и близким. Заявление опубликовано на сайте внешнедипломатического ведомства.
"Руководство и коллектив МИД РФ глубоко скорбят в связи с безвременной кончиной 26 ноября министра иностранных дел Республики Беларусь Владимира Владимировича Макея. Ушёл из жизни выдающийся дипломат и государственный деятель, настоящий патриот, посвятивший жизнь служению своей Родине и защите её интересов на международной арене", — сказано в записи.
В МИД РФ отметили, что Макей был истинным другом России и внёс уникальный вклад во всемерное развитие широкого двустороннего сотрудничества, интеграционное строительство Союзного государства, а также укрепление связей между братскими народами двух стран. Российская сторона добавила, что всегда будет чтить память Макея.
Напомним, о смерти главы белорусского МИД Владимира Макея стало известно накануне, 26 ноября. Он занимал данный пост с 20 августа 2012 года. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призналась, что Москва потрясена скоропостижной смертью белорусского министра.