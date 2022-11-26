В Совфеде назвали умершего главу МИД Белоруссии профессионалом высшей пробы и патриотом
Сенатор Косачёв: Глава МИД Белоруссии Макей был профессионалом высшей пробы и патриотом
Владимир Макей. Обложка © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ
Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей, который сегодня скоропостижно скончался, был профессионалом высшей пробы и надёжным товарищем. Воспоминаниями о дипломате в телеграм-канале поделился вице-спикер Совета Федерации Константин Косачёв.
"Хорошо знал Владимира Макея, много и неизменно конструктивно взаимодействовали в его и моих разных качествах. Профессионал высшей пробы, патриот, надёжный товарищ. Вечная память", — указал он и добавил, что выразил соболезнования родным Макея.
О смерти главы белорусского МИД Владимира Макея стало известно сегодня. Он начал дипломатическую деятельность в 1993 году. В 2000 году был назначен на должность помощника президента Республики Беларусь, а в 2008-м возглавил его администрацию. Макей занимал пост главы белорусского МИД с 20 августа 2012 года.