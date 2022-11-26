В Совфеде назвали умершего главу МИД Белоруссии профессионалом высшей пробы и патриотом

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей, который сегодня скоропостижно скончался, был профессионалом высшей пробы и надёжным товарищем. Воспоминаниями о дипломате в телеграм-канале поделился вице-спикер Совета Федерации Константин Косачёв.

"Хорошо знал Владимира Макея, много и неизменно конструктивно взаимодействовали в его и моих разных качествах. Профессионал высшей пробы, патриот, надёжный товарищ. Вечная память", — указал он и добавил, что выразил соболезнования родным Макея.