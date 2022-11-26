Захарову потрясла скоропостижная смерть министра иностранных дел Белоруссии

В Москве потрясены новостью о скоропостижной смерти министра иностранных дел Белоруссии Владимира Макея. Об этом в телеграм-канале написала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

О смерти главы белорусского МИД Владимира Макея стало известно сегодня. Он начал дипломатическую деятельность в 1993 году. В 2000 году был назначен на должность помощника президента Республики Беларусь, а в 2008-м возглавил его администрацию. Макей занимал пост главы белорусского МИД с 20 августа 2012 года.