Захарову потрясла скоропостижная смерть министра иностранных дел Белоруссии
Захарова: В Москве потрясены сообщениями о смерти главы МИД Белоруссии Владимира Макея
Глава МИД Белоруссии Владимир Макей скоропостижно скончался сегодня. Обложка © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ
В Москве потрясены новостью о скоропостижной смерти министра иностранных дел Белоруссии Владимира Макея. Об этом в телеграм-канале написала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
"Потрясены сообщениями о смерти главы МИД Республики Беларусь Владимира Макея", — указала она и анонсировала официальные соболезнования МИД России.
О смерти главы белорусского МИД Владимира Макея стало известно сегодня. Он начал дипломатическую деятельность в 1993 году. В 2000 году был назначен на должность помощника президента Республики Беларусь, а в 2008-м возглавил его администрацию. Макей занимал пост главы белорусского МИД с 20 августа 2012 года.