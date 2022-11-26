Суд арестовал подростка, насмерть сбившего 22-летнюю девушку в Москве
Суд арестовал 17-летнего подростка, насмерть сбившего 22-летнюю девушку на востоке Москве. Об этом сообщает столичная прокуратура.
Арест подростка, насмерть сбившего 22-летнюю девушку. Видео © Telegram-канал Прокуратуры Москвы
"С учётом позиции Преображенской межрайонной прокуратуры суд избрал в отношении несовершеннолетнего обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 25 января 2023 года", — сказано в телеграм-канале ведомства.
Сам подросток и его защитник просили избрать меру пресечения в виде домашнего ареста, однако инстанция не удовлетворила этот запрос.
Напомним, инцидент произошёл на Красноярской улице около 23 часов 24 ноября. 17-летний парень без прав ехал на недавно купленной Toyota Corolla и не заметил переходящую дорогу женщину. Несчастную от удара отбросило на припаркованный KIA, она получила перелом основания черепа.
Кадр видео Telegram-канала Прокуратуры Москвы