Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
26 ноября, 13:54

Суд арестовал подростка, насмерть сбившего 22-летнюю девушку в Москве

Суд арестовал 17-летнего подростка, насмерть сбившего 22-летнюю девушку на востоке Москве. Об этом сообщает столичная прокуратура.

Арест подростка, насмерть сбившего 22-летнюю девушку. Видео © Telegram-канал Прокуратуры Москвы

"С учётом позиции Преображенской межрайонной прокуратуры суд избрал в отношении несовершеннолетнего обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 25 января 2023 года", — сказано в телеграм-канале ведомства.

Сам подросток и его защитник просили избрать меру пресечения в виде домашнего ареста, однако инстанция не удовлетворила этот запрос.

Сбитая подростком на иномарке москвичка скончалась в больнице

Сбитая подростком на иномарке москвичка скончалась в больнице

Напомним, инцидент произошёл на Красноярской улице около 23 часов 24 ноября. 17-летний парень без прав ехал на недавно купленной Toyota Corolla и не заметил переходящую дорогу женщину. Несчастную от удара отбросило на припаркованный KIA, она получила перелом основания черепа.

Обложка ©

Кадр видео Telegram-канала Прокуратуры Москвы

Артур Лапсаков

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров