Суд арестовал подростка, насмерть сбившего 22-летнюю девушку в Москве

Суд арестовал 17-летнего подростка, насмерть сбившего 22-летнюю девушку на востоке Москве. Об этом сообщает столичная прокуратура.

Арест подростка, насмерть сбившего 22-летнюю девушку. Видео © Telegram-канал Прокуратуры Москвы

"С учётом позиции Преображенской межрайонной прокуратуры суд избрал в отношении несовершеннолетнего обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 25 января 2023 года", — сказано в телеграм-канале ведомства.

Сам подросток и его защитник просили избрать меру пресечения в виде домашнего ареста, однако инстанция не удовлетворила этот запрос.