Подросток без прав купил машину и сбил женщину на пешеходном переходе в Москве

В Москве подросток за рулём иномарки сбил женщину на пешеходном переходе. Пострадавшая выжила, но находится в тяжёлом состоянии, сообщает столичная прокуратура.

Всё произошло вчера около одиннадцати вечера на Красноярской улице. 17-летний парень без прав ехал на недавно купленной Toyota Corolla и не заметил пешехода, переходящего дорогу. В итоге влетел в 30-летнюю женщину. От удара на скорости её подкинуло и отбросило на припаркованную KIA. Пострадавшая была госпитализирована. По нашим данным, она получила перелом основания черепа.

Момент ДТП на Красноярской улице в Москве. Видео © Telegram / Дептранс. Оперативно

Место ДТП на Красноярской улице в Москве. Фото © Telegram / ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ

Место ДТП на Красноярской улице в Москве. Фото © Telegram / ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ

Предполагаемый виновник ДТП на Красноярской улице в Москве. Фото © Telegram / SHOT

Кстати, автомобиль был снят с учёта и ни на кого не зарегистрирован. Как сообщил сам несовершеннолетний, при покупке машины он скрыл свой настоящий возраст. Теперь по данному факту проводится проверка.

"Прокуратура Восточного административного округа поставила на контроль расследование обстоятельств ДТП, а также установление причин и условий произошедшего, обстоятельств приобретения и использования подростком транспортного средства", — уточнили в ведомстве.