Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов "возвращать" Крым невоенным путём. Об этом он сказал в интервью западному изданию Financial Times, добавив, что вопрос полуострова присутствует в международной повестке.

"Я понимаю, что все в замешательстве от ситуации и того, что будет с Крымом. Если кто-то готов предложить нам способ деоккупации Крыма невоенным путём, я буду только за", — сказал украинский лидер.

При этом глава Незалежной исключил вариант, при котором Крым останется в составе России. Он добавил, что решение вопроса таким путём — пустая трата времени.