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25 ноября, 06:24

Зеленский заявил, что готов "возвращать" Крым невоенным путём

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов "возвращать" Крым невоенным путём. Об этом он сказал в интервью западному изданию Financial Times, добавив, что вопрос полуострова присутствует в международной повестке.

"Я понимаю, что все в замешательстве от ситуации и того, что будет с Крымом. Если кто-то готов предложить нам способ деоккупации Крыма невоенным путём, я буду только за", — сказал украинский лидер.

При этом глава Незалежной исключил вариант, при котором Крым останется в составе России. Он добавил, что решение вопроса таким путём — пустая трата времени.

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Напомним, амбициозные планы Украины по возвращению полуострова озвучили ранее замминистра обороны Незалежной Владимир Гаврилов и глава офиса президента страны Андрей Ермак. На заявление отреагировали в Совфеде, отметив, что намерения украинских властей разрушатся о реальность. А зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев напомнил, что когда-то и Киев был столицей Древней Руси, являлся малороссийским городом в составе Российской империи, а затем — столицей республики в составе СССР.

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Сайт президента Украины

Максим Плетнёв

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