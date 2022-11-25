Замглавкома ВМФ Астапов рассказал, как морпехи освобождали Бердянск

Заместитель главкома Военно-морского флота Российской Федерации, генерал-лейтенант Виктор Астапов рассказал, как в ходе специальной военной операции на Украине российским пехотинцам удалось перехитрить украинских бойцов и освободить Бердянск. Подробнее об этом он сообщил в интервью газете "Красная звезда".

Генерал-лейтенант рассказал, что украинские военные ждали морской десант: бойцы ВСУ заминировали побережье и акваторию портов Чёрного и Азовского морей. Однако их планам не суждено было реализоваться благодаря умелым действиям российских пехотинцев.