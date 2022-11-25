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Регион
Опубликовано 25 ноября 2022, 05:52
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Замглавкома ВМФ Астапов рассказал, как морпехи освобождали Бердянск

Замглавкома ВМФ России Астапов: Действия морской пехоты позволили освободить Бердянск

Заместитель главкома Военно-морского флота Российской Федерации, генерал-лейтенант Виктор Астапов рассказал, как в ходе специальной военной операции на Украине российским пехотинцам удалось перехитрить украинских бойцов и освободить Бердянск. Подробнее об этом он сообщил в интервью газете "Красная звезда".

Генерал-лейтенант рассказал, что украинские военные ждали морской десант: бойцы ВСУ заминировали побережье и акваторию портов Чёрного и Азовского морей. Однако их планам не суждено было реализоваться благодаря умелым действиям российских пехотинцев.

"Умелые действия сил флота позволили обмануть противника и высадить десант морской пехоты Черноморского флота и Каспийской флотилии в районе Бердянска. Основная же часть морской пехоты флотов вошла на освобождаемую территорию по земле", — сообщил Астапов.

Стало известно об обстановке в освобождённом Опытном в ДНР
Стало известно об обстановке в освобождённом Опытном в ДНР

Ранее Лайф также рассказывал, что российские военные в ходе успешных наступательных действий полностью освободили населённый пункт Майорск в Донецкой Народной Республике. Днём позже под контроль ВС РФ перешло и село Павловка в ДНР.

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ТАСС / Виталий Невар

Оксана Попова
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