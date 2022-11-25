Путин пока не планирует проводить отдельную встречу с российскими военными

Президент страны Владимир Путин пока не планирует проводить отдельную встречу с российскими военнослужащими. Об этом в беседе с РИА "Новости" рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Сегодня глава государства Владимир Путин встретится с матерями российских военных, которые участвуют в спецоперации на Украине. Пресс-служба Кремля сообщила, что на встречу приглашены мамы, сыновья которых — мобилизованные, добровольцы, контрактники и кадровые военные — служат в рядах Российской армии, и либо находятся непосредственно в зоне проведения спецоперации, либо проходят тактическую подготовку и боевое слаживание.