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25 ноября, 05:22

Путин пока не планирует проводить отдельную встречу с российскими военными

Песков: Путин пока не планирует проводить отдельную встречу с российскими военнослужащими

Президент страны Владимир Путин пока не планирует проводить отдельную встречу с российскими военнослужащими. Об этом в беседе с РИА "Новости" рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Сегодня глава государства Владимир Путин встретится с матерями российских военных, которые участвуют в спецоперации на Украине. Пресс-служба Кремля сообщила, что на встречу приглашены мамы, сыновья которых — мобилизованные, добровольцы, контрактники и кадровые военные — служат в рядах Российской армии, и либо находятся непосредственно в зоне проведения спецоперации, либо проходят тактическую подготовку и боевое слаживание.

Песков: Путин обсудит с матерями участников СВО все темы, которые они поднимут

Песков: Путин обсудит с матерями участников СВО все темы, которые они поднимут

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ТАСС / POOL / Михаил Метцель

Оксана Попова

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