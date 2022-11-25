Песков: Путин обсудит с матерями участников СВО все темы, которые они поднимут

Президент РФ Владимир Путин на встрече с матерями российских военных, которые участвуют в спецоперации на Украине, обсудит все темы, которые они поднимут. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Встреча состоится в Кремле в пятницу, 25 октября.

"Те, которые будут они поднимать", — сказал Песков, отвечая на вопрос РИА "Новости" о том, какие темы будет обсуждать Путин на встрече с матерями военнослужащих.