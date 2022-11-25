Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
25 ноября, 01:42

Песков: Путин обсудит с матерями участников СВО все темы, которые они поднимут

Президент РФ Владимир Путин на встрече с матерями российских военных, которые участвуют в спецоперации на Украине, обсудит все темы, которые они поднимут. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Встреча состоится в Кремле в пятницу, 25 октября.

"Те, которые будут они поднимать", — сказал Песков, отвечая на вопрос РИА "Новости" о том, какие темы будет обсуждать Путин на встрече с матерями военнослужащих.

Песков: Встречи с военкорами в планах у Путина пока нет

Песков: Встречи с военкорами в планах у Путина пока нет

Представитель Кремля отметил, что Путин поздравит участниц встречи с наступающим Днём матери, который отмечается в стране в последнее воскресенье ноября. Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что на встречу приглашены мамы, сыновья которых — мобилизованные, добровольцы, контрактники и кадровые военные — служат в рядах Российской армии и либо находятся непосредственно в зоне проведения спецоперации, либо проходят тактическую подготовку и боевое слаживание.

Обложка ©

ТАСС / Сергей Фадеичев

Иван Косицын

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров