Песков: Путин обсудит с матерями участников СВО все темы, которые они поднимут
Президент РФ Владимир Путин на встрече с матерями российских военных, которые участвуют в спецоперации на Украине, обсудит все темы, которые они поднимут. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Встреча состоится в Кремле в пятницу, 25 октября.
"Те, которые будут они поднимать", — сказал Песков, отвечая на вопрос РИА "Новости" о том, какие темы будет обсуждать Путин на встрече с матерями военнослужащих.
Представитель Кремля отметил, что Путин поздравит участниц встречи с наступающим Днём матери, который отмечается в стране в последнее воскресенье ноября. Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что на встречу приглашены мамы, сыновья которых — мобилизованные, добровольцы, контрактники и кадровые военные — служат в рядах Российской армии и либо находятся непосредственно в зоне проведения спецоперации, либо проходят тактическую подготовку и боевое слаживание.
ТАСС / Сергей Фадеичев