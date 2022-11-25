Звезда сборной Бразилии Неймар получил травму в стартовом матче на ЧМ-2022 против Сербии
Неймар получил травму лодыжки в первом матче на ЧМ-2022 в Катаре
Звезда сборной Бразилии по футболу Неймар получил травму лодыжки в матче первого тура группового этапа чемпионата мира в Катаре против команды Сербии. Об этом сообщил врач бразильской сборной Родриго Ласмар.
Встреча завершилась победой бразильцев со счётом 2:0. Дублем отметился форвард сборной Бразилии Ришарлисон. Отметим, что Неймар был заменён на 79-й минуте матча.
"У Неймара растяжение связок правой лодыжки. У него появился отёк, мы сразу начали лечение на скамейке запасных. Теперь надо подождать 24–48 часов, чтобы получить более чёткое представление", — приводит слова Ласмара бразильский портал Globo Esporte.
Врач добавил, что пока рано говорить о возможном завершении выступления Неймара на мундиале. По его словам, они проследят, как игрок будет себя чувствовать в ближайшие несколько часов. При этом главный тренер сборной Бразилии Тите заявил, что Неймар точно продолжит участие в чемпионате мира. Во втором туре группового этапа ЧМ-2022 бразильцы 28 ноября сыграют с командой Швейцарии.
Лайф также писал, что болельщики сборной Сербии перед матчем против Бразилии скандировали: "Сербия и Россия — братья навек!". Они также громко выкрикивали: "Россия!" Кроме того, некоторые сербские фанаты пришли на матч в футболках сборной России, с шарфами и флагами, состоящими из гербов РФ и Сербии.
ТАСС / AP / Andre Penner