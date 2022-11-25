Сербы пришли поддержать свою команду на ЧМ в футболках сборной России

Некоторые болельщики сборной Сербии по футболу пришли на матч чемпионата мира в Катаре против Бразилии в футболках сборной России.

Кроме того, как сообщает ТАСС, некоторые сербские фанаты пришли на матч своей сборной с шарфами и флагами, состоящими из гербов России и Сербии.