Сербы пришли поддержать свою команду на ЧМ в футболках сборной России
Сербские болельщики пришли на матч ЧМ-2022 в Катаре в футболках сборной России
Некоторые болельщики сборной Сербии по футболу пришли на матч чемпионата мира в Катаре против Бразилии в футболках сборной России.
Кроме того, как сообщает ТАСС, некоторые сербские фанаты пришли на матч своей сборной с шарфами и флагами, состоящими из гербов России и Сербии.
Лайф также писал, что болельщики сборной Сербии перед матчем против Бразилии скандировали кричалку "Сербия и Россия — братья навек!". Они также громко кричали: "Россия!"
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ТАСС / EPA / Ali Haider