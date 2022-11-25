Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
24 ноября, 21:02

Сербы пришли поддержать свою команду на ЧМ в футболках сборной России

Сербские болельщики пришли на матч ЧМ-2022 в Катаре в футболках сборной России

Некоторые болельщики сборной Сербии по футболу пришли на матч чемпионата мира в Катаре против Бразилии в футболках сборной России.

Россиянин вышел на матч ЧМ-2022 в бутсах с триколором

Россиянин вышел на матч ЧМ-2022 в бутсах с триколором

Кроме того, как сообщает ТАСС, некоторые сербские фанаты пришли на матч своей сборной с шарфами и флагами, состоящими из гербов России и Сербии.

Лайф также писал, что болельщики сборной Сербии перед матчем против Бразилии скандировали кричалку "Сербия и Россия — братья навек!". Они также громко кричали: "Россия!"

Единственный россиянин на ЧМ рассказал о реакции на его бутсы с триколором

Единственный россиянин на ЧМ рассказал о реакции на его бутсы с триколором

Обложка ©

ТАСС / EPA / Ali Haider

Иван Косицын

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров