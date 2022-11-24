Россиянин вышел на матч ЧМ-2022 в бутсах с триколором
Россиянин Ондуа в бутсах с триколором дебютировал за сборную Камеруна на ЧМ-2022 в Катаре
Гаэль Ондуа. Обложка © ТАСС / dpa / picture-alliance
Камерунский полузащитник с российским паспортом Гаэль Ондуа появился на поле в матче чемпионата мира – 2022 с национальной командой Швейцарии. Перед игрой футболист обратился к российским фанатам и футболистам, а на поле и вовсе вышел в бутсах с триколором.
Бутсы Гаэля Ондуа. Фото © t.me / Зелёный Лев / Гаэль Ондуа
"Это непросто — много работать, иметь шансы попасть на чемпионат мира и в итоге оказаться в такой ситуации. Хотел бы передать футболистам в России слова поддержки. Держитесь и трудитесь, как вы умеете, что бы ни было", — сказал Ондуа.
Он подчеркнул, что "чувствует эту поддержку даже издалека, всем очень благодарен и уверен, что мы все можем сделать Россию лучше, что бы ни происходило", но главное — оставаться людьми и поддерживать друг друга.
Ранее защитник сборной Хорватии Деян Ловрен заявил, что Россия в 2018 году организовала чемпионат мира лучше, чем Катар.