Россиянин вышел на матч ЧМ-2022 в бутсах с триколором

Камерунский полузащитник с российским паспортом Гаэль Ондуа появился на поле в матче чемпионата мира – 2022 с национальной командой Швейцарии. Перед игрой футболист обратился к российским фанатам и футболистам, а на поле и вовсе вышел в бутсах с триколором.

Бутсы Гаэля Ондуа. Фото © t.me / Зелёный Лев / Гаэль Ондуа

"Это непросто — много работать, иметь шансы попасть на чемпионат мира и в итоге оказаться в такой ситуации. Хотел бы передать футболистам в России слова поддержки. Держитесь и трудитесь, как вы умеете, что бы ни было", — сказал Ондуа.

Он подчеркнул, что "чувствует эту поддержку даже издалека, всем очень благодарен и уверен, что мы все можем сделать Россию лучше, что бы ни происходило", но главное — оставаться людьми и поддерживать друг друга.