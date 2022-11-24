Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
24 ноября, 12:28

Россиянин вышел на матч ЧМ-2022 в бутсах с триколором

Россиянин Ондуа в бутсах с триколором дебютировал за сборную Камеруна на ЧМ-2022 в Катаре

<p>Гаэль Ондуа. Обложка © ТАСС / dpa / picture-alliance</p>

Гаэль Ондуа. Обложка © ТАСС / dpa / picture-alliance

Камерунский полузащитник с российским паспортом Гаэль Ондуа появился на поле в матче чемпионата мира – 2022 с национальной командой Швейцарии. Перед игрой футболист обратился к российским фанатам и футболистам, а на поле и вовсе вышел в бутсах с триколором.

Бутсы Гаэля Ондуа. Фото © t.me / Зелёный Лев / Гаэль Ондуа

Бутсы Гаэля Ондуа. Фото © t.me / Зелёный Лев / Гаэль Ондуа

"Это непросто — много работать, иметь шансы попасть на чемпионат мира и в итоге оказаться в такой ситуации. Хотел бы передать футболистам в России слова поддержки. Держитесь и трудитесь, как вы умеете, что бы ни было", — сказал Ондуа.

Он подчеркнул, что "чувствует эту поддержку даже издалека, всем очень благодарен и уверен, что мы все можем сделать Россию лучше, что бы ни происходило", но главное — оставаться людьми и поддерживать друг друга.

Сборная Испании со счётом 7:0 разгромила команду Коста-Рики на ЧМ в Катаре

Сборная Испании со счётом 7:0 разгромила команду Коста-Рики на ЧМ в Катаре

Ранее защитник сборной Хорватии Деян Ловрен заявил, что Россия в 2018 году организовала чемпионат мира лучше, чем Катар.

Ирина Фальке

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров